Pamela López 'EXPLOTA' contra Pamela Franco tras advertencia legal: "Es la amante, no respetó a mis hijos"

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a generar revuelo en la farándula y esta vez al mandar una carta notarial a Pamela Franco y no dudar en tildarla, una vez más, como la amante. Incluso, la trujillana no tuvo reparos en acusarla de haber afectado emocionalmente a sus hijos con Christian Cueva tras tomarle fotos sin su consentimiento.

Pamela López manda carta notarial a Pamela Franco

El último fin de semana, específicamente el sábado 14 de junio, será una fecha que Pamela López no parece olvidar. Según denunció ante las cámaras de televisión, uno de sus hijos le advirtió que una mujer estaba fotografiándolo sin su autorización en un espacio del aeropuerto Jorge Chávez y al ser vista, habría tratado de disimular, pero "su nariz" la habría delatado.

Esta situación generó la molestia y la furia de la trujillana, quien este jueves 19 de junio, en conferencia de prensa, anunció que envió una carta notarial contra la cantante de cumbia exigiéndole de abstenerse de grabar, fotografiar o difundir cualquier imagen de sus hijos, de lo contrario, procederá con acciones legales ante la Fiscalía de la Familia.

Pamela López se encontraba al lado de su abogada, la Dra. Rosario Sasieta para responder las preguntas de los reporteros ante este nuevo escándalo mediático en que se ve envuelta tras denunciar a la nueva pareja de Christian Cueva, a quien como se recuerda también lo acusa de no cumplir económicamente con sus hijos.

Pamela López tilda de "amante" a Pamela Franco

Pero no todo quedó ahí, ya que la influencer respondió a lo último señalado por Pamela Franco de que se encontraba en un lugar público, por el cual, no comprendía cuál era su malestar al "chocarse" en el terminal aéreo. López aseguró que eso no le daba derecho a la artista de grabar a sus hijos sin su consentimiento.

"Sí, es un lugar público, vivimos en el mismo país lastimosamente, pero eso no le da derecho a grabar a mis hijos. Sabiendo la posición en la que está de amante, ella llegó a la vida de él de otra manera. No llevaron el respeto a mis hijos", sentenció tajantemente ante la prensa.

Hijos afectados por inesperado encuentro con Pamela Franco

Incluso, remarcó que esta situación habría afectado emocionalmente a sus hijos, ya que saben que la cumbiambera entró en la vida de su padre, Christian Cueva, como la "amante" y no de otra manera, por lo que los menores estarían recibiendo ayuda psicológica. Además, resaltó que el próximo julio recién cumple un año de separada del futbolista.

"Ellos están en una evaluación psicológica, aunque no como quisiera, pero a partir de ahora voy a tomar medidas", agregó tras la advertencia legal que le realizó a Franco Viera.

De esta manera, Pamela López vuelve a generar polémica en el rubro del entretenimiento no solo por enviarle una carta notarial a Pamela Franco, asegurar que afectó a sus hijos por tomarle fotos en el aeropuerto, sino también por no dudar en volver a tildarla de "amante" de Christian Cueva.