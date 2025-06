Cantante de Dúo Idéntico denunciado por agresión: Beto Gómez pide que no lo involucren en escándalo de Carlos López

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que el cantante Carlos López, del Dúo Idéntico, fue denunciado por agredir físicamente a su esposa Emma Mejía Venegas, su compañero musical Beto Gómez ha salido a pronunciarse para pedir que no lo involucren en este terrible escándalo.

Beto Gómez no respalda agresión de Carlos López

A través de un video publicado en la plataforma de TikTok del grupo, Gómez emitió su pronunciamiento personal y como representante de la empresa "Idéntico", en el cual aclara la posición que han tomado en el marco de este caso.

"Hola que tal, bueno este video que estoy grabando ahora es para pronunciarme y aclarar desde mi posición y desde la posición de Idéntico, como empresa. En principio Idéntico es una empresa conformada por varias personas, entre equipo de trabajo e inversionistas", inicia.

Seguidamente asegura que rechazan la violencia de todo tipo, sobre todo en contra de las mujeres. En tal sentido, indica que no respaldan la agresión cometida por López, sobre quien señala que tienen mucho afecto, pero reconocen su mal accionar.

"Nosotros estamos en contra de la violencia, contra las personas, más aún si es una mujer. No respaldamos de ninguna manera este acto que ha cometido nuestro integrante y compañero Carlos López, amigo, a quien quiero mucho, pero sabemos y siento y sé que esta vez se equivocó. No soy quien para juzgarlo", expresa.

Pide que no se refieran como "Dúo Idéntico"

En su pronunciamiento público, Beto brindó una explicación sobre el mensaje que le envió a Evelyn Vela, hermana de la víctima, el cual fue mostrado en el programa de Magaly Medina. Según menciona, este ha sido sacado de contexto.

"El mensaje que yo le envío a la señora Evelyn lo han sacado fuera de contexto. Yo le escribo ese mensaje cuando Carlos ya tenía 48 horas de detenido, es decir, a él lo agarran, lo detienen en flagrancia de delito", señala.

El miembro del Dúo Idéntico aseguró que su intención no era que la víctima no denuncie al cantante, sino que mantenga la situación lejos de los medios de comunicación y que no lo involucren a él en el tema.

"Ya lo estaban procesando, estaba detenido en la comisaría y yo le escribo a ella ese mensaje diciéndole que maneje de manera interna, no con el afán de que Emma no denuncie [...] mi mensaje iba en contexto a que no quería que la situación se vuelva mediática. Le pedí de favor que no me involucre", afirmó.

Beto Gómez pidió de forma pública que no se refieran como "Dúo Idéntico" al tocarse el tema de la agresión cometida por su amigo y compañero Carlos López. Manifiesta que recibe ataques en redes sociales, lo cual estaría perjudicando el trabajo de todo el equipo y su entorno familiar, por un acto que asegura no respaldan.