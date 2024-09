Pamela López NO asistió a audiencia contra Christian Cueva por IMPENSADO error

19/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no se presentó en la primera audiencia contra el futbolista Christian Cueva tras denunciarlo por agresión física y psicológica. La abogada Rosario Sasieta explicó que su defendida no fue por impensado error.

¿Por qué no fue Pamela López a la audiencia?

El día de hoy, jueves 19 de setiembre, López Solórzano tenía pactada una cita en el Ministerio Público para las 10:30 a.m., pero tanto como ella y el futbolista de Cienciano brillaron por su ausencia en esta importante diligencia.

Es por ello, que mediante un programa televisivo, la defensa legal de la aún esposa de 'Cuevita' dio a conocer que no pudo ir a la hora establecida por la justicia por un error con su vuelo desde Trujillo a la capital del país.

"Hoy tenía que brindar Pamela su declaración en este edificio con respecto a violencia psicológica, pero por un error no va a poder llegar porque el boleto aéreo no coincide con la hora que debía llegar. (...) Ella por error saca un vuelo que no era la hora", comentó Sasieta.

Buscan reprogramar la audiencia

Es así como la letrada trató de explicar que la influencer trató de cambiar su vuelo, pero le ha sido imposible, reiterando que en ningún momento han querido ser irrespetuosos con el Poder Judicial y la Fiscalía.

"Entonces, nosotros, respetuosos del Poder Judicial y del Ministerio Público, vamos a entrar ahora mismo para explicar esta situación y pedir una reprogramación ", finalizó en 'América Hoy'.

Respecto a si Pamela López tendría problemas por tremendo inconveniente para ir a la audiencia, la letrada señaló que "no juega en contra, ni juega a favor", pero que para ella es un "acto fallido" por querer ir, pero termina colocando una hora incorrecta y que la presencia de la aún esposa de Christian Cueva era crucial para avanzar en el proceso legal.

Pamela López no llegó a la audiencia en el Ministerio Público porque se confundió en el horario del pasaje que compró. Esto fue lo que dijo su abogada Rosario Sacieta. #AméricaHoy 👇🏼 pic.twitter.com/aLjMFW3gmB — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 19, 2024

Janet Barboza critica a Pamela López

Fiel a su estilo, la conductora de televisión, Janet Barboza impactó al no dudar en criticar duramente a Pamela López por "no tomar con seriedad a la justicia" y equivocarse con su vuelo hasta el punto de no llegar a su audiencia contra el popular 'Aladino'.

"Ella es una de las personas más interesadas en que se demuestre violencia porque es la víctima y si ella no está cómo toma esto la justicia. (...) Para mí es una falta grave de Pamela que no se presenta", manifestó.

De esta manera, Pamela López no fue hoy a la audiencia contra Christian Cueva tras su denuncia por agresión, generando gran revuelo en la farándula nacional. Su abogada explicó el motivo de su ausencia.