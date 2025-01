Un conocido influencer peruano, que arrasa con más de 70 millones de seguidores en todas sus plataformas, lanzó un desgarrador video anunciando su retiro temporal de sus redes sociales debido a una grave enfermedad.

A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenidos Rubén Tuesta, más conocido en el medio por su personaje de 'Cachetes', decidió compartir el complicado momento que atraviesa por problemas con su salud. Entre lágrimas, señaló que una delicada enfermedad lo obliga a tener que hacer una pausa en sus actividades.

Sentado frente a la cámara, con un look que dejó desconcertado a más de uno de sus seguidores, y tratando de limpiar sus lágrimas, Rubén contó que el estrés y la gran carga laboral que ha llevado a lo largo de los últimos cinco años le 'pasaron factura' generando complicaciones con su salud, entre ellos, una alopecia (pérdida de cabello).

Debido a este malestar es que debe ser sometido a una operación urgente y tratar de aprovechar el tiempo alejado de las redes para recuperar su paz mental y física.

"No sé cómo empezar este video, me encantaría decirles que lo que están viendo es un filtro, pero no lo es, están las heridas todavía. Me enoja mucho estar así, porque no puedo trabajar. (...) Hace dos años que tengo una caída repentina de pelo por la misma carga emocional que conlleva hacer este trabajo... Por tal motivo, me tuve que hacer una operación de urgencia", expresó el tiktoker originario de Chiclayo, demostrando su frustración.