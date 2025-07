Lima se impone como el mejor destino gastronómico de Sudamérica, según Taste Atlas

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima vuelve a poner el nombre del Perú en lo más alto del mundo culinario. Según el prestigioso portal Taste Atlas, la capital peruana se impone como el mejor destino gastronómico de Sudamérica, gracias a su variedad de sabores, fusiones culturales y platos que conquistan tanto a locales como a extranjeros.

Lima, la mejor ciudad gastronómica de Sudamérica

Lima sigue dejando huella con su comida. En un nuevo ranking de Taste Atlas, un portal especializado en experiencias gastronómicas, la capital peruana fue elegida como la mejor ciudad culinaria de Sudamérica.

Con una nota de 4,69 sobre 5, superó a gigantes como Buenos Aires, Ciudad de México y San Pablo. Y por si fuera poco, también se metió en el puesto 15 a nivel mundial, confirmando que lo nuestro sabe —y se cocina— en serio.

La distinción destaca la solidez, originalidad y riqueza de la oferta gastronómica limeña, que no solo se encuentra en restaurantes de lujo, sino también en mercados populares y locales tradicionales.

Platos como el ceviche con su pescado fresco, limón, cebolla y ají, el clásico lomo saltado, la causa o el ají de gallina son solo una parte del encanto. A eso se le suman las fusiones que ya son parte de nuestra identidad, como la comida nikkei —que une lo japonés con lo peruano— y el chifa, esa mezcla rica entre lo chino y lo nuestro que ya nadie puede dejar de amar.

Además, productos autóctonos como la papa, el maíz y distintos tipos de ajíes siguen siendo pilares fundamentales en cada preparación, reflejando la diversidad del país en cada bocado.

Maido, el mejor restaurante del mundo en 2025

Esa no es la única buena noticia del país. En la más reciente edición de The World's 50 Best Restaurants, el restaurante peruano Maido, liderado por el chef Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo. El anuncio se hizo oficial durante la ceremonia realizada en Italia.

Maido es reconocido por su propuesta de cocina nikkei, que logra una fusión armoniosa entre técnicas japonesas y sabores peruanos. Tras recibir el galardón, Mitsuharu Tsumura agradeció a su equipo, a los productores y al país.

"Este premio no solo es para Maido, sino para todo el Perú. La cocina peruana ha demostrado que puede estar en la cima del mundo sin perder sus raíces, integrando sabores y culturas con respeto y creatividad", expresó el chef durante la premiación.

Con este reconocimiento de Taste Atlas, Lima se consolida como el mejor destino gastronómico de Sudamérica, superando a importantes ciudades de la región.