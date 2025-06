Samahara Lobatón confirma que perdonó infidelidades de Bryan Torres por amor: "Más que por mis hijas"

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula peruana no deja de sorprendernos, y si pensábamos que la historia entre Samahara Lobatón y Bryan Torres había llegado a su fin con el escándalo de las infidelidades, ¡pues nos equivocamos! La hija de la 'Blanca de Chucuito' soltó una bomba que nos dejó con la boca abierta: perdonó al cantante por "el amor que le tiene".

Samahara Lobatón perdonó lo imperdonable

Hace unos meses, el notición de que Bryan Torres le había puesto los cachos a Samahara con varias jovencitas reventó las redes y los programas de farándula.

Todos daban por terminada la relación, sobre todo porque Samahara Lobatón tiene su carácter. Pero ¡sorpresa! Durante su participación en América Hoy, la hija de Melissa Klug confirmó lo que muchos sospechaban: le dio el perdón al salsero por las últimas infidelidades que salieron a la luz.

Pero, ¿Cómo hizo para tragarse ese trago amargo? La influencer, con la calma de quien ya superó el vendaval, soltó el dato clave: "Yo decidí perdonar e ir a terapia, ni siquiera lo perdoné en el momento. Lo que plantee en mi caso fue 'Yo quiero perdonarte, para poder perdonarte yo necesito ir a terapia'", contó.

Samahara Lobatón perdonó infidelidad de Bryan Torres. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/UiTOcSUx79 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) June 10, 2025

¿Por qué perdonó infidelidades?

Claro, la pregunta del millón que a todos se nos vino a la cabeza fue la que le hizo Ethel Pozo: si Samahara es una mujer joven e independiente económicamente, ¿por qué decidió perdonar a Bryan Torres?

Y aquí viene la respuesta que dejó a más de uno con los ojos como platos. Samahara Lobatón, sin pelos en la lengua, respondió que no fue por sus hijas, como muchos podrían pensar, sino por un sentimiento mucho más profundo.

"No por mi familia realmente porque yo ya me he separado teniendo una hija, ha sido por el amor que yo le tengo a él, más que por mis hijas porque yo ya me separé teniendo una hija".

Y la cosa no quedó ahí. Janet Barboza, siempre directa, le lanzó la pregunta que todos queríamos saber: "¿No te has quedado con la sensación de que en algún momento podría volver a repetir la situación?".

Samahara respondió: "Creo que ir a terapia todo el tiempo, nosotros vamos tres veces a la semana, los dos, él una, yo otra y juntos una (...) Mi manera de procesar el dolor es totalmente distinta, yo he decidido por mi salud mental bloquear esa parte de mi vida para yo poder seguir. Porque no es sano estar todo el tiempo 'tú me vas hacer esto'".

La historia entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue dando de qué hablar, y su reconciliación tras las infidelidades se basa en "el amor que le tiene" y un "secretito" llamado terapia.