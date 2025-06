¡A facturar! Darinka Ramírez aceptaría trabajar junto a Melissa Klug y Yahaira: "No tengo ningún problema"

04/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez vuelve a encender la alarma en la farándula local, no solo por revelar detalles inesperados de su relación con Jefferson Farfán en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV), sino porque aprovechó en dejar en claro que no tiene problema de trabajar con Melissa Klug y Yahaira Plasencia, exparejas del hijo de Doña Charo.

Darinka y su valor de la verdad sobre Farfán

Darinka dejó impactados a los seguidores de la 'Foquita' Farfán tras dar a conocer aspectos desconocidos de su vínculo con el exfutbolista e incluso tildarlo de "padre ausente" hasta el punto de querer ocultar su embarazo enviándola al extranjero.

Pero no todo quedó ahí, ya que la influencer incluso se animó a mencionar a los hijos del 'Galáctico' con Melissa Klug luego que le recordaran lujoso auto que él le regaló a su heredero, mientras que a Ramírez le decía que no tenía dinero y, hasta el momento, no le compra el departamento que le prometió para vivir con la pequeña hija que tienen juntos.

"(Es difícil de creer que no tenga plata) Con todo lo que ha demostrado de sus zapatillas, las casas donde vive, su último hijo le compró un auto, un BMW, un deportivo", contó en 'EVDLV' respecto al trato que Farfán le da al hijo de la 'Blanca de Chucuito'.

Incluso, mencionó a Yahaira Plasencia, asegurando que una de las excusas que le daba Jefferson para demorar en firmar legalmente a su última hija era el temor a que la presión mediática afectara a su nueva familia, tal como ocurrió en su anterior relación con la salsera.

¿Darinka Ramírez junto a Yahaira y Melissa Klug?

Tras estas polémicas declaraciones, Darinka Ramírez volvió ante las cámaras de televisión en el programa 'La Noche Habla' para responder algunas de las preguntas que no lograron salir a la luz. Durante el diálogo, la conductora del espacio, Tilsa Lozano, le preguntó a la influencer si se aceptaría trabajar al lado de Melissa Klug y Yahaira Plasencia.

Sin dudarlo, la joven de 26 años aseveró que no tendría ningún problema, ya que se trataría de temas laborales y ello no lo desaprovecharía. Darinka dejó en claro que siempre está abierta a nuevas ofertas de trabajo para sacar adelante a su pequeña hija, así se traten de personajes que estuvieron involucrados con Jefferson Farfán.

"Si es para trabajar, sí, obviamente. (...) Todo lo que tenga que ver con trabajo, yo no tengo ningún problema", sentenció muy decidida en 'La Noche Habla'.

Darinka niega aprovecharse de la fama de Farfán

Otro detalle que generó la sorpresa de todos fue cuando Darinka sostuvo que nunca fue su intención verse involucrada en un escándalo mediático con Farfán y de haber querido sacar provecho a su situación con el exfutbolista lo habría hecho desde un inicio y no tendría por qué haber callado por tanto tiempo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", agregó.

De esta manera, Darinka Ramírez no dudó en afirmar que trabajaría con Melissa Klug y Yahaira Plasencia pese a su pasado con Jefferson Farfán. "No tendría problema", expresó tajantemente en 'La Noche Habla'.