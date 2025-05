Melissa Klug NO quiere que Samahara Lobatón tenga más hijos: "Espero que no me siga los pasos"

Melissa Klug sorprendió a todos al no dudar en expresar un peculiar consejo a Samahara Lobatón tras conocer que está embarazada de su tercer bebé. La 'Blanca de Chucuito' le pidió no tener más hijos "porque es algo complicado".

Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron en redes sociales con gran emoción que están a la espera de un nuevo bebé. Este sería el tercer embarazo de la influencer, mientras que sería el segundo hijo que tendría con el cantante, a pesar de las polémicas situaciones que afrontaron meses atrás en medio de escándalo de presuntas infidelidades.

Ante esta noticia, Melissa Klug no solo lanzó un corto mensaje en el post de su hija, donde se la ve con la ecografía del nuevo integrante de su familia, que sería un varoncito, sino que se animó a romper su silencio en el programa 'América Hoy'.

La expareja de Jefferson Farfán se mostró emocionada de ser abuela nuevamente, pero luego de que Janet Barboza le dijo que Samahara le seguía los pasos de tener un número significativos de hijos, Melissa no dudó en responder tajantemente, recordando que ella ya tiene seis.

"Espero que no (me siga los pasos), porque es súper complicado. Yo he sido mamá muy joven. Yo creo que con su hombrecito, dice ella, se planta", expresó la 'Chalaca' ante las cámaras.