Samantha Batallanos IMPACTADA por operación a la nariz de Jonathan Maicelo: "No acepten cualquier canje"

Jonathan Maicelo sorprendió a más de uno con su reciente operación a la nariz. Y es que el cambio en el rostro del boxeador peruano es tan notorio, que su expareja, Samantha Batallanos, no pudo evitar mostrarse impactada, aconsejando que "no acepten cualquier canje".

Samantha Batallanos impactada con operación de Maicelo

El boxeador peruano, Jonathan Maicelo, inició este 2025 con un tremendo cambio que no ha pasado desapercibido por ninguno de sus fanáticos. Con un rostro totalmente diferente, el deportista confirmó que se sometió a una rinoplastia, la misma que tenía por objeto mejorar su apariencia física.

Samantha Batallanos no pudo ser ajena a esta situación y terminó revelando que se encontraba impactada al ver la nueva imagen de su expareja. No sin antes recalcar que espera que esté contento con el resultado, puesto que siempre le aconsejó no aceptar canjes si se trataban de operaciones en la cara.

"Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara (...) canje puede ser para otras cosas, pero si es en la cara no acepten canjes, por favor", dijo en un primer momento al portal 'Instarándula'.

Samantha Batallanos se pronuncia tras operación de Jonathan Maicelo.

Enseguida, brindó detalles de su experiencia, afirmando que cuando se operó también se asustó con su nueva apariencia aunque con el pasar de los días todo se iba acomodando, por lo que espera que al deportista le ocurra lo mismo.

No obstante, terminó criticando que Maicelo no pueda pagar a un buen cirujano plástico con todo el dinero que posee: "Cuando me operé, al principio estaba 'thriller', pero después ya se acomoda todo bien. Me imagino que también es ese el caso (...) Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano", agregó.

Jonathan Maicelo sorprende con su nueva imagen.

Usuarios en shock con nueva apariencia de Maicelo

Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en reaccionar a este nuevo cambio del deportista, asegurando, muchos de ellos, que se había "fregado el rostro".

"Le fregaron el rostro a mi causa", "Ese no es Maicelo", "Te pareces a los hermanos Paletazo", "Noo ¿qué te pasó?", "Ese no eres tú", "Tu nariz estaba bien ¿Qué te hiciste?", fueron algunos de lo comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

De esta manera, se conoció lo que opinó Samantha Batallanos, expareja de Jonathan Maicelo, sobre su operación a la nariz, la misma que le ha cambiado el rostro de manera sorprendente.