Sergio Armasgo admite que ser gay enriqueció su interpretación de Ernesto Pimentel en 'Chabuca'

En una reveladora entrevista exclusiva, el talentoso actor Sergio Armasgo se abrió sobre un tema personal que ha impactado profundamente su carrera artística. Enfocándose en cómo su identidad como hombre gay enriqueció su interpretación del icónico personaje de Ernesto Pimentel en la película peruana 'Chabuca'.

Desde su lanzamiento el 31 de mayo, la película peruana 'Chabuca' ha cautivado a la audiencia nacional e internacional, consolidándose rápidamente como una de las favoritas en la plataforma de streaming Netflix.

La película, que narra la vida del reconocido comediante Ernesto Pimentel, interpretado por Sergio Armasgo, ha generado tanto elogios como controversias.

Sergio Armasgo, conocido por su papel como Ernesto Pimentel en 'Chabuca', aprovechó una reciente entrevista en el programa digital Backstage Pride de Studio 92 para discutir los desafíos y críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Durante la entrevista, el actor abordó abiertamente su orientación sexual y respondió a las críticas que ha recibido al respecto.

Armasgo compartió que ha sido testigo de numerosos comentarios que intentaban menospreciar su labor actoral, insinuando que interpretar a un personaje homosexual debería ser más fácil para él por su propia orientación sexual.

Sin embargo, el actor refutó esta percepción, destacando que su proceso de actuación implica una profunda empatía y comprensión del personaje, independientemente de la orientación sexual compartida.

"Cuando me cayó esta oportunidad de protagonizar a Ernesto, no quiero decir que se me hace más fácil porque eso es algo que siempre comentan de mi trabajo, que por ser gay es más fácil ser gay... el enfoque va más por ser gay puedo empatizar mejor con el personaje", indicó Sergio Armasgo en la entrevista.