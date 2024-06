Jeinson Manuel reconoce que su esposa perdonó por su infidelidad: "Somos humanos y cometemos errores"

El reconocido cantante de salsa, Jeinson Manuel, rompió su silencio tras verse envuelto en un escándalo de infidelidad a principios de mayo. En una reciente entrevista, expresó su felicidad por haber recuperado a su familia después de superar este difícil episodio en su vida amorosa y confirmó que su esposa lo perdonó tras el lamentable suceso que protagonizó.

A inicios del mes de mayo, el programa 'Magaly TV, La Firme' remeció la farándula peruana con un impactante ampay que tenía como protagonistas a Jeinson Manuel y a su colega Alexandra Mori.

Según la artista, ambos mantuvieron una relación de un año y se veían regularmente en un hotel. Ante estas revelaciones, el salsero no tuvo más remedio que aceptar lo ocurrido mediante su cuenta de redes sociales.

El pasado 2 de mayo, Jeinson Manuel emitió un comunicado en sus redes sociales donde expresó su pesar y confirmó que le había sido infiel a su esposa. Esto se dio tras las revelaciones de Alexandra Mori en el programa de Magaly Medina.

En su declaración, Jeinson Manuel pidió disculpas a su esposa, hijos y familiares, reconociendo que su comportamiento fue inapropiado y comprometiéndose a hacer todo lo necesario para recuperar la confianza de su familia.

"Reconozco los hechos y estoy sumamente arrepentido de mis errores. Pido perdón a mi esposa, mis hijos y mi familia por exponerlos públicamente en una situación vergonzosa (...). Ahora asumo el reto más importante y lo llevaré adelante de manera privada; recuperar lo más que tengo en la vida y que no supe valorar: mi matrimonio y familia. Por respeto a los míos no volveré a tocar este tema en los medios de comunicación", escribió.

Luego de poco más de un mes de silencio, Jeinson Manuel decidió dar su versión en una entrevista reciente, en la cual confesó que su esposa pudo perdonarlo tras el escándalo expuesto por el programa de Magaly Medina.

"Gracias a Dios estoy bien con la familia, con mi esposa pude conversar, estamos de a poco viendo la manera de solucionar todo... igual ambos nos amamos, somos humanos y cometemos errores, pero venimos bien por el bien de la familia. La amo mucho como se lo he dicho y me ama; y hubo un perdón de parte de ella", sostuvo el artista.

Jeinson Manuel reveló que se encuentra en un proceso de reconquistar a su esposa y ha decidido llevarla a todos sus eventos.

"Así es, pues sin ella, sin mi familia, sin mis hijos no podría continuar, le doy las gracias por darme esta oportunidad y seguir siendo Jeinson Manuel e ir de la mano juntos... siempre trato de llevarla a los shows conmigo, le he dicho que quiero que sea parte de mi carrera, que me siga acompañando en esta gran aventura, que es compleja pero también bonita", añadió.