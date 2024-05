¡Se confiesa! Gino Assereto acaba con FUERTES rumores acerca de su ORIENTACIÓN SEXUAL

Gino Assereto decidió acabar con los rumores relacionados a su orientación sexual. Y es que en los últimos años, al modelo no se le ha visto envuelto en algún tipo de relación amorosa, lo cual despertó algunas dudas entre sus seguidores que finalmente fueron aclaradas.

Este último fin de semana, el popular chico reality fue abordado por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' tras asistir a un importante evento de reggaetón, donde se presentaron diversos exponentes del género.

Allí, el ex de Jazmín Pinedo decidió acabar con las fuertes especulaciones respecto a sus gustos por personas. Y es que últimamente, se ha puesto en duda su orientación sexual, por lo que esta vez no quiso dar más vueltas al asunto.

Según reveló, sus gustos están orientados hacia mujeres, considerándose así una persona totalmente heterosexual. Sin embargo, dejó en claro que si nunca salió a hablar frente al público es porque no le gusta estar discutiendo por cosas que solo él tiene la certeza de que es cierto.

"Soy feliz. Me gustan las mujeres, lo he dicho un montón de veces. Si nunca salí a decir nada es porque no me gusta estar debatiendo con las personas porque cada uno tiene su verdad", sostuvo de manera muy enfática.