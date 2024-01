Tomi Narbondo habla por primera vez de su romance con Paloma Fiuza: "Es una relación madura y sana"

11/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses Paloma Fiuza y Tomi Narbondo sorprendieron al ser captados juntos y al poco tiempo confirmaron que tenían un romance. Ahora, a puerta de cumplir un año, el ex chico reality confesó que se siente feliz con la modelo, porque su relación es sana y madura.

El músico concedió una entrevista a un conocido medio local y aseguró que su relación sentimental marcha sobre ruedas, además, Paloma Fiueza se ha convertido en la musa de sus canciones. Cómo se sabe, la deportista viajó a Brasil recientemente, pero Tomi no pudo acompañarla por motivos laborales.

"No pude viajar por temas de trabajo, me salieron shows en Perú y ya no pude ir con ella. También quería ir a visitar a mi familia (a Uruguay), pero tampoco pude. Ojalá podamos ir más adelante (...) Estamos viviendo momentos muy lindos y tenemos una relación madura", expresó en un inicio.

Enseguida, confesó que extraña mucho a su novia pero que pronto la volverá a ver. Al ser consultado sobre la convivencia que llevan hace algunos meses, reveló estar disfrutando de su relación, la misma que catalogó como libre, sana y llena de amor.

"Súper bien y felices. Aportando lo que cada uno puede darle al otro. Estamos tranquilos, disfrutando de nuestra relación y es muy lindo lo que tenemos. Es una relación sana, libre, con mucho amor y admiración hacia el otro. Aún no llegamos al año, pero estamos bien", agregó.

¿Paloma incursionará en la música?

Por otro lado, Tomi Narbondo contó más detalles sobre su ingreso a la música. El cantante hizo un mix de cumbias peruanas a pedido de su público, e incluso realizó un homenaje a nuestra música, el cual está compuesto por tres canciones de artistas variados. Además, tiene proyección de realizar una gira por todo el país en un futuro no muy lejano.

Al ser consultado sobre si Paloma fue su musa para crear sus temas musicales, él lo confirmó asegurando que durante el 2023 le compuso al menos cuatro canciones. "Mis temas son 100% dedicados a ella y otras a nuestra relación", afirmó.

Finalmente, Tomi Narbondo reveló que le gustaría grabar un tema musical y videoclip junto a Paloma Fiuza, pero eso aún está en pausa, porque primera debe convencer a su novia de hacerlo; mientras tanto están disfrutando de su relación y próximamente cumplirán un año juntos.