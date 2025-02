Tula Rodríguez expone su molestia tras ser rechazada tres veces para la visa: "¿Quiénes se creen que son?"

20/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora y actriz peruana Tula Rodríguez compartió en su podcast 'Pitukoneras' la frustrante experiencia que vivió al intentar obtener la visa estadounidense. La embajada le negó el permiso en tres ocasiones, lo que la llevó a cuestionar el proceso y perder el interés en volver a intentarlo. Sin embargo, en 2006, su suerte cambió de manera inesperada.

Tres rechazos para Tula Rodríguez

Tula Rodríguez recordó que su primer intento de obtener la visa ocurrió hace varios años, cuando soñaba con visitar Miami. A pesar de reunir todos los documentos requeridos y completar la entrevista en la embajada, su solicitud fue rechazada. Lejos de rendirse, la conductora lo intentó dos veces más, pero nuevamente recibió una negativa.

Tras estos repetidos fracasos, Tula Rodríguez llegó a la conclusión de que no valía la pena insistir. "Ya estoy harta, no lo voy a pedir, no me pueden obligar a ir", confesó en el podcast, revelando el desánimo que sintió ante la situación.

Incluso cuando surgió la necesidad de viajar por trabajo, la presentadora no quería volver a solicitar el documento, pues sentía que era un proceso desgastante y temía enfrentarse nuevamente a otra negativa.

Tula Rodríguez finalmente obtuvo la visa

En 2006, Tula Rodríguez recibió una invitación para asistir a un gran evento en Los Ángeles. Aunque ya había sido rechazada en tres oportunidades, los productores del evento decidieron gestionarle una cita en la embajada.

Resignada, la exconductora de 'En boca de todos' asistió con una actitud desafiante. "No llené ningún formulario, qué flojera. Yo no quería ir a la embajada porque pensaba que me iban a maltratar nuevamente. Yo decía: '¿Quiénes se creen que son estos?'", confesó.

En lugar de presentarse como turista, fue honesta sobre su situación laboral. "Le dije: 'A usted le pagan por entrevistarme, a mí me están mandando (a Estados Unidos) y no me van a pagar ni un sol más'", relató.

Además, mencionó con sinceridad su deseo de conocer Disneyland y ver a Mickey Mouse, un anhelo que había tenido desde hace mucho tiempo y que representaba un sueño personal para ella. Sorprendentemente, su franqueza dio resultado y la embajada finalmente le otorgó la visa.

Después de tres intentos fallidos, Tula Rodríguez logró obtener la visa estadounidense en 2006. Aunque en un inicio perdió la esperanza y llegó a la embajada con una actitud desafiante, su honestidad terminó marcando la diferencia. Así, pudo finalmente viajar a Estados Unidos, cumpliendo su compromiso laboral y su anhelo de conocer Disneyland.