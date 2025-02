Flor Polo pierde la paciencia con reportera de 'América Hoy': "Ahora que soy reina decido qué contestar"

Flor Polo vuelve a llamar la atención de todos tras protagonizar un incómodo momento al perder la paciencia con una reportera del programa 'América Hoy', quien le preguntó sobre su vida privada. La hija de Susy Díaz aseguró que ahora que es reina de belleza decide qué cosas contestar.

En una reciente emisión del programa de 'América Hoy' se ve el preciso momento en que una reportera se acerca hasta Florcita Polo, actual Miss Turismo, para poder conocer más detalles sobre su relación con Luiggi Yarasca y si saber si su madre, Susy Díaz, aprobaba que ambos estén saliendo.

Sin embargo, lejos de dar una clara respuesta, Florcita, quien se encontraba como jurado en el magazine en mención, intentó evitar las cámaras de todas las formas posibles, pero el camarógrafo y especialmente la joven reportera no dudaron en seguirla rápidamente, generando la incomodidad de la modelo.

"Florcita, no te nos corras", expresó la periodista al notar la incomodidad de la hija de Susy Díaz. Ante ello, Flor no dudó en señalar de forma tajante y defendiendo su título obtenido en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024: "Yo estoy de jurado aquí y no voy a responder otras preguntas que no sean del certamen. Estás perdiendo tu tiempo si quieres preguntarme otras cosas porque está de más".