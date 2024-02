¿Vanessa Terkes en OnlyFans? La sorprendente revelación de la actriz que emocionó a sus fans

Vanessa Terkes se encuentra alejada de la polémica y enfocada en sus proyectos personales; sin embargo, sorprendió recientemente al revelar que la incursión en OnlyFans estaría dentro de sus planes ¿Será cierto?

La reconocida actriz peruana utilizó sus redes sociales para compartir un candente video en el que aparece luciendo una escultural anatomía y un sexy bikini de color rojo mientras disfruta de la piscina de un spa.

No obstante, lo que más llamó la atención de dicho material audiovisual fue las palabras que dijo mientras posaba para el lente encargado de registrar su más sensuales poses.

Aunque este mensaje dejó impactado a más de un fanático que la sigue desde que inició su trayectoria artística, 'La Terkes' terminó por desmentir lo anterior, asegurando que solo se trataba de una simple broma.

En una pasada entrevista con el podcast 'Café con la Chevez', la expresentadora de TV, Vanessa Terkes, rompió su silencio y reveló los motivos detrás de la polémica pelea con Tilsa Lozano.

Como se recuerda, la tensión entre ambas estrellas emergió durante su participación conjunta en el desaparecido reality de competencia 'Titanes', emitido por la señal de Latina.

En ese sentido, Terkes mencionó que uno de los detonantes podría haber sido una llamada telefónica que recibió de Juan Manuel Vargas. Dicha situación fue revelada previamente por Roberto Martínez, quien en ese entonces era pareja de la 'Chata' y participó en el programa 'El valor de la verdad'.

"Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en 'El Valor de la Verdad' y cuenta una llamada telefónica que me hace el 'Loco' (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz", contó la exconductora.