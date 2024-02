¿Tilsa Lozano quiere hacer las paces con Magaly Medina?: "Me tomaría una copa de vino con ella"

Magaly Medina y Tilsa Lozano son dos de las personalidades de la televisión peruana que llevan una enemistad desde hace varios años. A pesar de que alguna vez intentaron hacer las paces, no resultó como se esperaba y no pierden oportunidad de lanzarse indirectas.

La historia se retomando hace aproximadamente 10 años, cuando Magaly tenía un exitoso programa en Latina y por ese entonces ya era conocida su rivalidad con Tilsa Lozano.

Contra todo pronóstico, Ney Guerrero (entonces productos de Magaly) logró que la 'Urraca' siente en su set a la 'Colita' para que hablen frente a frente sobre varios temas, como su celulitis, pero especialmente sobre su affaire con Juan Manuel 'Loco' Vargas.

En ese entonces, Tilsa y Magaly se dijeron de todo y parecía que sus diferencias quedaron en el pasado. Sin embargo, la pelirroja sorprendió al contar al día siguiente que nunca estuvo de acuerdo con entrevistar a Tilsa porque había puesto muchas condiciones para que no le hagan preguntas incómodas.

En una reciente entrevista que la exparticipante de 'El gran chef: Famosos' brindó a un conocido medio local, fue consultada sobre que opina de los famosos 'ampays' que la conductora de ATV realiza desde hace más de dos décadas.

"Cuando veo matrimonios felices igual me alegro por ellos, al final, tampoco creo que salga (un ampay de Alfredo Zambrano) porque la única que hace esos ampays es ella, no creo que ampaye a su marido, ¿no? (...) Igual, el tema de los ampays es horrible", indicó Tilsa a El Popular.

Enseguida, la reportera le preguntó sobre que haría si se llega a encontrar cara a cara con Magaly Medina. Tilsa dijo que definitivamente no se encontraría con ella en un set de Tv, pero dio otra alternativa.

"No me sentaría con ella en el set (en su programa 'Magaly TV La Firme'), pero sí me tomaría una copa de vino en algún lugar. Yo no le guardo rencor a nadie, de verdad", sentenció.