"No tuvimos un matrimonio lindo, pero sí un divorcio fabuloso": Gisela Valcárcel cuenta nuevos detalles de su breve unión con Roberto Martínez

La popular 'Señito' volvió a hablar de su matrimonio con Roberto Martínez en la última edición del programa "La Fe de Cuto", pero esta vez contó algo que muchos no sabían: sus acuerdos prematrimoniales. Gisela Valcárcel reveló qué ayudó a que su matrimonio tuviera un final menos complicado.

En la segunda parte de la entrevista que le dio al "Cuto" Guadalupe, Gisela rememoró los detalles más íntimos de su boda con el "capitán". Así pues, contó que en realidad ella no conocía a la mayoría de sus invitados pero que aún así fue una celebración linda. Además, no desaprovechó la oportunidad para agradecer al papá de Martínez por haber sido quién la llevara al altar.

"Mi boda fue maravillosa, recuerdo a mucha gente organizándola, recuerdo que Roberto no bailaba bien, me pisó y recuerdo haber ido a la mesa de los quesos y no conocía a las personas que estaban allí, fue raro, una boda linda pero no conocía a todas las personas que habían ido. (...) Me gustó mucho llegar con mi hija, me gustó que Enrique, el papá de Roberto, me llevara", declaró Valcárcel.

Acuerdos prematrimoniales

Después de contar cómo fue la organización, Gisela reveló que en realidad ese día tan especial había sido bastante tenso para ella. No pudo negar que la temprana edad en la que se casó fue un factor durante el día de su boda.

"Estaba muy niña aún, pero fue una boda linda. Toda Costa Verde tuvo mujeres, rubias, vestidas de novia, la revista de Teleguía había hecho eso para mi bajada, fue una boda increíble pero muy tensa para mí", expresó.

Lo que sorprendió a más de uno fue la decisión que tomó la pareja para darse el sí. Valcárcel cuenta que ambos optaron por sellar su unión por bienes separados pues querían demostrarse que no se estaban casando por algún interés.

"Hay que rescatar todo lo bueno, Roberto y yo no tuvimos un matrimonio lindo, pero sí tuvimos un divorcio fabuloso. (...) nunca peleamos por una lámpara o por un vaso, y es que nos casamos con bienes separados, felizmente también. Llegamos a esa casa, yo ya con algunos logros y con una carrera y él también, (...) esto era porque queríamos hacerlo, no por intereses, así que decidimos casarnos por bienes separado", contó.

Roberto fue su cable a tierra

Al hablar de su separación, Gisela no pudo evitar narrar el dolor que sintió al tomar la decisión de divorciarse por lo que sucedió en su momento y confesó que ese difícil momento la cambio para siempre.

"En su momento, y en medio de esa separación tan abrupta, Roberto fue mi cable a tierra, allí empiezo a entender que no le había ganado a nadie, esa historia me enseñó, esa historia construyó a una nueva Gisela y esa nueva Gisela era mucho más sensible que la anterior", dijo la 'Señito'.

Así fue como una vez más Gisela Valcárcel recuerda sin rencores a Roberto Martínez y lo sucedido en su boda.