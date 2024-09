Yahaira Plasencia recibió fuerte comentario de joven universitario durante show: "Farfán no te merece"

La salsera Yahaira Plasencia tuvo un momento muy peculiar durante su más reciente show. En la celebración de un campus universitario, la artista invitó al escenario a un joven estudiante, sin imaginar que él lanzaría un fuerte comentario sobre su expareja, Jefferson Farfán.

Durante el pasado fin de semana, la cantante formó parte de una presentación en la sede de Los Olivos de la Universidad César Vallejo. En dicho evento, ella invitó a algunos alumnos a participar de su show, por lo que subió a uno en el escenario principal.

Sin embargo, la Yaha no contó con que el joven universitario tendría un insólito comentario para ella. El alumno de la UCV fue claro en increparle a la salsera sobre uno de sus amores pasados, haciendo que pasara un momento bochornoso.

"Farfán no te merece, yo te merezco", reveló el joven luego de que le dieran el micro, causando un gran shock en la cantante, así como las risas y el grito entre los espectadores.

Además, el joven se animó a lanzar algunos comentarios sarcásticos contra su casa de estudios, a fin de amenizar el momento. "¿Dónde está la gente a la que no les carga el QR?, ¿Los que se confundieron de carrera?", mencionó, causando risas a 'La Patrona'.

En una edición del podcast 'Enfocados', Paolo Guerrero fue invitado por Jefferson Farfán para revelar algunos pasajes íntimos de su vida privada. Sin embargo, la 'Foquita' no contaba con que su 'compadre' lanzaría una infidencia.

Durante la entrevista, el 'Depredador' insinuó que el '10 de la calle' se reencontró con Yahaira Plasencia. Pero lejos de ser un encuentro casual, Guerrero dejó entrever que puso haber un "choque y fuga" entre el futbolista y la salsera.

Por si fuera poco, Paolo decidió aumentar la tensión al reproducir en su celular la canción 'Herida', interpretada por la salsera. Esto llevó a Roberto Guizasola, presentador de 'Enfocados' a bromear con Jefferson Farfán, indicando que él podría aún extrañar a la salsera.

"Se va a poner a llorar. No le hagas eso a mi gato", comentó entre risas, mientras Paolo Guerrero continuaba presionando: "¿Hay vuelta?". A lo que Jefferson Farfán, nervioso pero firme, respondió: "No. Estoy soltero, hermano. ¿Sabes quién terminó herida, no?", reveló entre risas.