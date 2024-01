¡Alarmante! Alcalde de Chincha es herido de bala en fiesta familiar de Año Nuevo

01/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, fue herido de bala este lunes por la madrugada en una fiesta que realizaba junto a su familia en la celebración del Año Nuevo 2024. El burgomaestre se mantiene estable de salud debido a que fue atendido de forma inmediata.

En entrevista con nuestro medio, César Carranza comentó que su actividad por fin de año se estaba llevando a cabo con normalidad, cuando aproximadamente a la 1 de la madrugada un grupo de delincuentes empezó a atacar a su familia, por lo que decidió llamar a las autoridades.

"Cerca de una de la madrugada mi hermana ingresó desde la terraza gritando: 'nos están asaltando'. Entonces, salí y he llamado al Serenazgo para que se comunique con la comisaría. A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando", declaró para Exitosa desde el Hospital San José.

Así mismo comentó que en su intento de proteger a su familia resultó herido de bala sin embargo fue auxiliado de inmediato.

"A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado", añadió.

Hechos similares

Un caso similar se registró distrito de Huaura, provincia del mismo nombre, donde un hombre fue acribillado por la espalda tras abandonar una fiesta organizada por Año Nuevo.

De acuerdo a la información del fiscal Héctor Purizaca, el occiso fue identificado como Cristóbal Carvajal Espinoza (41), quien recibió cinco disparos en el cuerpo. A detalle, la autoridad precisó que la arremetida ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. en el sector conocido como El Socorro y, en la escena, se halló seis casquillos de bala.

Sobre el caso, se supo de la existencia de testigos y cámaras de videovigilancia en la Municipalidad Distrital Huaura. "Ha estado disfrutando de la fiesta. (...) Él no ha mirado a su victimario, todo ha sido por la espalda", contó un residente.

Hasta el lugar, llegó la familia que protagonizó escenas de dolor. En medio de su profunda tristeza, los seres queridos aclararon que Carvajal Espinoza no tenía problemas con nadie y solo se dedicaba a velar por su madre.

Es así que, la inseguridad ciudadana crece día a día en el Perú y la noche de Año Nuevo se registraron varios actos delictivos, como el del alcalde de Chincha, que fue herido de bala en una reunión que se realizaba en su casa.