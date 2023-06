Áncash: Sujetos roban televisor de jardín en Nuevo Chimbote

La delincuencia acecha a los colegios de Nuevo Chimbote ,en la provincia del Santa y es que sujetos robaron una televisión de 43 pulgadas en el jardín N1608,en la urbanización Banchero Rossi, en la región Áncash.

A las 6:30 de la mañana, docentes y estudiantes llegaron al plantel para iniciar con las clases; sin embargo, cuando la maestra del aula de 5 años, ingresó al ambiente de enseñanza, se percató del robo.

Muy preocupada, llamó de inmediato a la directora para informarle lo ocurrido y que se acercará con suma urgencia al centro educativo.

Un equipo de Exitosa Chimbote tras conocer el hurto, llego a las instalaciones de la Comisaría Buenos Aires, en donde la directora llego a interponer la denuncia para que fueran a constatar los hechos.

Al salir de la dependencia policial, mencionó que desde hace 5 años, no habían sufrido un robo en el colegio y que esto causa preocupación en toda la comunidad educativa.

" Ya hice la denuncia respectiva. Hace 5 años, no hemos sido víctimas de robo. Me he percatado que al parecer estos sujetos ingresaron por la ventana trasera del aula porque la puerta no está palanqueada. También pude observar que hay un estante que les ha servido a estos hampones como escalera para fugar. Hay preocupación de parte de los profesores y padres de familia por este hecho", comentó Sánchez.