Chimbote: Fuertes oleajes anomalos preocupan a moradores de Florida Alta

Preocupación latente. Moradores del pueblo joven Florida Alta, en el distrito de Chimbote,en la provincia del Santa, se encuentran preocupados puesto que hoy en la madrugada, se registró fuertes oleajes anómalos en el mar, lo cual provocó aniegos en 3 jirones.

Un equipo de Exitosa llegó hasta la zona en donde pudo corroborar que las olas chocaban contras las rocas y, en simultáneo, ingresaban a las pistas provocando la preocupación de los vecinos del jirón Angamos, Chancay y Pasco. Escobas,recogedores, trapeadores, baldes y palanas son los recursos que emplean los vecinos para retirar las aguas empozadas.

" La madrugada de hoy salimos muy preocupados puesto que vivimos cerca al mar de Chimbote y las aguas llegaban a las pistas. Yo vivo desde hace más de 45 años aqui y no hay un enrocado, el cual pueda proteger las viviendas de este fenómeno natural. Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa ha llegado hacer encuestas;sin embargo, no hay nadie quien nos apoye en el retiro de las aguas", mencionó un problador,quien no quiso dar su identidad.