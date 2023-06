Delincuentes roban por segunda vez en colegio de Nuevo Chimbote

Sujetos ingresaron al colegio N 89541,ubicado en el asentamiento humano Los Constructores, del distrito de Nuevo Chimbote y robaron útiles escolares, deportivos y de limpieza por segunda vez.

Un equipo de Exitosa Chimbote pudo llegar al colegio que alberga a 500 estudiantes de nivel primaria y pudo corroborar que rompieron los paneles de la dirección para de esa manera, llevarse los útiles y otros productos.

La directora del plantel, Gloria Rosales Vargas, informó a nuestro medio que el primer hurto se produjo el fin de semana pasado, en donde se llevaron material educativo y deportivo.

"La situación es muy indignante. El fin de semana pasado, delincuentes se aprovecharon que nuestro colegio está acondicionado con triplay y paneles, para romperlos y, de esa manera, ingresar al área de dirección y el ambiente de Qali Warma, en donde se habían almacenados los productos para los niños como; fólderes, Vinifan, cuadernos, rompecabezas, jabón líquido, lejía, papeles, toallas, pelotas de fútbol, vóley, entre otros. Ahora yo realice la denuncia ayer en la comisaria Buenos Aires y no han venido los efectivos policiales para constatar lo sucedido", mencionó la docente.

Además, subrayó que hoy los padres de familia y docentes han ingresado al colegio y se percataron que habían hurtado dos tanques en donde almacenaban agua para la limpieza de los menores.

" Llegamos a la institución educativa y me doy con la sorpresa que otra vez han robado. Dos tanques de agua que padres con mucho esfuerzo habían comprado para almacenar el agua para el aseo de los estudiantes. En esta zona no contamos con el servicio básico de agua. Gastamos S/100 soles mensual para llenar estos tanques, ahora ya no tenemos los recursos para comprar", lamentó Rosales Vargas.