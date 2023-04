Anciano denuncia que le roban su maletín con más de 3 mil soles y policías no quisieron atender su denuncia

Teófilo Quenta Chuquimia (65) sufrió el robo de sus pertenencias en la sala de espera del Terminal Terrestre de Arequipa tras arribar de la ciudad de Puno para recibir tratamiento en el policlínico Espíritu Santo debido a que sufre de la presión y tiene problemas en las articulaciones. Increíblemente, los agentes del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Javier Pérez de Cuellar no le brindaron apoyo y dejaron escapar a los delincuentes.

En diálogo con Exitosa, el sexagenario contó que desembarcó a las 4 de la madrugada con su maletín que contenía ropa, medicamentos y S/ 3.500 en efectivo para aprovechar el feriado largo y acudir al médico, pero dos personas se le acercaron y en un descuido se llevaron su maletín. Tras percatarse del hurto, acudió a los agentes del PAR a fin de visualizar las cámaras de seguridad e identificar a los sujetos, pero estos no le brindaron ningún tipo de apoyo.

"Le pedí el favor a dos trabajadores de seguridad del terminal para que por favor revisen las cámaras y me apoyen, pero no me hicieron caso. Ambos se miraron y me mandaron al Puesto de Auxilio Rápido, ahí el policía me dijo: "no, señor, usted que va ganar poniendo la denuncia. El ratero ya se llevó sus pertenencias, vamos a perder el tiempo y si usted quiere, espere hasta las ocho (de la mañana) para que lleguen mis colegas y pueda asentar la denuncia'", declaró don Teófilo a Exitosa.