Transportistas formales anuncian nuevo paro general para el 11 de agosto: "No se cumplió ninguna promesa"

En entrevista con Exitosa, el pdte. de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, confirmó que el transporte urbano formal realizará un nuevo paro el 11 de agosto. Según precisó, esta medida de fuerza se ejecuta debido a que a pesar del diálogo que han tenido con el Estado, no se ha atendido la problemática de la delincuencia y criminalidad.

Durante diálogo con Álvaro Tapia para La Hora del Volante, Valeriano precisó a pesar de haberse instalado una mesa de diálogo con las autoridades de los tres poderes del Estado, no se han obtenido resultados en la lucha contra el crimen organizado.

"El transporte urbano nuevamente va a hacer una medida de fuerza, va a paralizar sus servicios el 11 de agosto porque hasta el momento no somos atendidos (...) Hemos solicitado que articulen sus estrategias para hacer una lucha frontal contra la criminalidad, pero pareciera que no hubiera un bien romance, porque hasta el momento no somos atendidos", dijo a nuestro medio.