24/09/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron denunciados ante la justicia peruana por presuntamente haber agredido sexualmente a su colega, de 32 años de edad, en el distrito de Cerro Colorado, en el departamento de Arequipa, según lo confirmado por el General PNP Colin Sim Galván.

Policías habrían agredido a su colega

Según información brindada por Sim Galván, el día 22 de setiembre, en horas de la noche, una suboficial de la PNP que pertenece a la comisaría de Yanahuara y estaba a disposición de un curso de capacitación de la Dinoes, interpuso una denuncia contra dos efectivos, inicialmente por el presunto hurto y robo de sus pertenencias.

Sin embargo, el día de ayer, la mujer se acercó nuevamente a la instancia policial para una ampliación de la denuncia alegando haber sido vio**da por ambos colegas. Por ello, se realizaron las diligencias correspondientes pasando a la agente a exámenes médicos legista obteniendo un resultado positivo a dicha grave acusación.

"Efectivamente resulta positivo para viol**ión. Como pasaron 24 horas de la flagrancia, las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)", sostuvo el general PNP.

En esa misma línea, la autoridad policial sostuvo que de acuerdo al resultado de la investigación se solicitaría la detención preliminar de los dos hombres acusados por la suboficial PNP.

¿Denunciados siguen trabajando en la PNP?

Al ser consultado sobre la situación actual de ambos agentes denunciados en Arequipa, el General PNP Colin Sim Galván, reveló que siguen ejerciendo sus funciones correspondientes en la comisaría del distrito de Cayma mientras se sigue la investigación.

Cuando las autoridades llegaron a dicha institución, se dieron cuenta de que uno de ellos no acudió a su trabajo, por aparente temor a la denuncia interpuesta en su contra. Mientras que su otro compañero no fue hallado por no encontrarse dentro del horario administrativo.

"Ya no procede la detención porque ya pasó la flagrancia, pero las investigaciones están bajo la Dirincri a nivel penal y administrativo", expresó ante la prensa. Seguidamente, remarcó que de comprobarse que fueron partícipes de la agresión se les impondrá una medida preventiva como la separación de sus cargos.

Sim Galván también resaltó que no dejarán el caso impune ni protegerán a aquellos que "deshonren a la institución policial", por lo cual, hizo un llamado al jefe de la Oficina de Disciplina para que realicen todas las diligencias correspondientes sobre el caso. Asimismo, remarcó que vienen brindando todo el apoyo contra la víctima de presunta agresión sexual con asesoramiento médico y psicológico.

"Nosotros tenemos el área de asesoría legal, también está apoyando para que se esclarezca este hecho que es lamentable", finalizó.

De esta manera, el General PNP Colin Sim Galván confirmó que dos policías fueron denunciados por presuntamente viol** a su colega en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.