Arequipa: ¡Orgullo nacional! Joven ajedrecista de talla mundial sale adelante pese a carencias

Leonardo Cahuapaza, un talentoso ajedrecista arequipeño de tan solo 16 años, representará a Perú en el octavo Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub-20 en Antofagasta, Chile.

A pesar de provenir de una familia modesta de comerciantes ambulantes, Leonardo ha logrado destacarse en este deporte, siendo pentacampeón a nivel regional y ganador de más de 70 medallas.

Su participación en el campeonato sudamericano es motivo de expectativa y el joven aspira a obtener una medalla para su equipo y para el Perú.

"Traeré una medalla para el Perú, me he comprometido con todas las personas que me han apoyado. Estoy seguro que voy a tener una medalla", dijo Leonardo.