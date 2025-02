Arquitecto brasileño sobre Real Plaza de Trujillo: "Yo pensaba que esas cosas no se caen porque Dios es latino"

25/02/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A raíz de la tragedia en el Real Plaza de Trujillo que dejó seis fallecidos y 81 heridos, un arquitecto brasileño identificado como Leandro Rodriguese denunció en redes sociales que empresarios y funcionarios se coluden para validar construcciones.

Denuncia que corrupciones lleva a muertes en Perú

La noche del 21 de febrero ocurrió una tragedia que dejó varias familias en luto. El colapso del techo del patio de comida del concurrido centro comercial de Trujillo dejó varios heridos. A raíz de esta emergencia, que movilizó a equipos de rescate, bomberos y militares para auxiliar a las víctimas, surge un impactante testimonio que denuncia serios casos de corrupción en el país.

A través de un video compartido en redes, se ve a Rodriguese, quien asegura haber trabajado por varios años en el país como en obras de los Juegos Panamericanos 2019, cuestionar la infraestructura precaria en que se encontraba el Real Plaza de Trujillo y lamentó que la corrupción ocasione tantas muertes en Perú.

El arquitecto brasileño señaló que, desafortunadamente, presenció "un exceso de coimas para las fiscalizaciones de distintas obras semanalmente" en nuestro país.

"Yo veía cosas muy feas, por ejemplo, un exceso de coimas para fiscalización. Los jefes de las obras comentaban 'ah, hoy día es de cobrar coimas', mira eso es muy serio y no solo eso, decían también sindicatos que semanalmente iban a las obras y pedían plata", expresa Leandro en el clip.

¿Inspecciones fraudulentas en centros comerciales y más obras?

Con ello, dejó al descubierto que distintos empresarios pagaban para no paralizar las obras y no perder tanto dinero, asimismo, cuestionó que en vez de velar por los derechos de sus trabajadores, solo se dedicaban a "alimentar a los sindicalistas".

Al ver estos indignantes casos y que las obras seguían su curso hasta la culminación de la construcción, a pesar de contar con serias deficiencias, llegó a pensar que "esas cosas no se caen porque Dios es latino".

"Ustedes deben tener en cuenta más las concesiones. El índice de seguridad debe ser más grande que acá en Brasil. La gente sabía lo que estaba haciendo, pero preferían pagar para que se queden callados (si veían alguna deficiencia en la construcción)", agregó.

¿Perú, tierra de coimas? Denuncian existencia de funcionarios corruptos

Pero eso no sería todo, ya que aprovechó en afirmar que los políticos y funcionarios peruanos "son baratos para comprar", porque se conforman con que se les paguen hasta con terrenos en Asia para no sancionar las obras que no cumplen con las normas, algo contrario en Brasil, donde "para comprar un político se necesitan millones de dólares".

En ese marco, Leandro Rodriguese calificó al Perú como "tierra de coimas" cuyo resultados son tragedias como el de Trujillo. Además, aseveró que los ingenieros que trabajan en las obras tienen capacidad para detectar las fallas, pero al ser sobornados deciden no decir nada a las autoridades pertinentes.

"Es eso un shopping caído, un techo en las cabezas de las personas. ¿Usted cree que los ingenieros son malos? Conocimiento tienen, son las empresas que están pagando para que no vean. (...) Es un universo de coimas y la gente ya está acostumbrado a ese sistema y quienes pierden siempre es la población peruana", finalizó.

De esta manera, a través de las redes sociales se conoció el impactante testimonio de un arquitecto brasileño que denunció que la infraestructura precaria en que se encontraba el Real Plaza de Trujillo se debería a los preocupantes casos de corrupción que existiría en el país.