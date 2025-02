Trujillo: ¿Real Plaza e Intercorp podrían ser eximidos de indemnizar a heridos y deudos si asumen gastos médicos?

En entrevista exclusiva con Exitosa, el experto en defensa del consumidor, Jaime Delgado, reveló si es que Real Plaza de Trujillo y el grupo Intercorp, propietario del centro comercial, podrían ser eximidos o no de indemnizar a los heridos y deudos que dejó la tragedia ocurrida el 21 de febrero.

El patio de comida del Real Plaza de Trujillo colapsó la noche del último viernes, dejando un saldo de seis fallecidos y 81 heridos. Debido a esta emergencia y el dolor que viven varias familias por las pérdidas de sus seres queridos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de La Libertad inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra los que resulten responsables del siniestro.

Respecto a las recientes declaraciones del CEO del Real Plaza de Trujillo, Misael Shimizu, de que hablar de una indemnización a las víctimas "sería algo prematuro", Jaime Delgado, mostró su indignación y aseguró que existe una "falta de sensibilidad" hacia las víctimas.

Asimismo, el experto en defensa del consumidor sostuvo que no debería haber un proceso judicial para que las víctimas tengan que verse expuestas a contratar abogados o demandar a Intercop, ni mucho menos pasar 20 años litigando, ya que los dueños del centro comercial donde ocurrió la emergencia debería ser quien inmediatamente debería ponerse en contacto con los afectados.