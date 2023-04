Aumentan precios de pescados en mercado mayorista La Perla

07/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un 50% aumentaron los precios de los pescados y especies marinas en el centro de abastos mayorista La Perla, ubicado en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en la región Áncash.

Desde las 5 de la mañana, vendedores de estos productos marinos ,empezaron a sacar las más de 60 cajas y colocar los pescados en sus puestos para ser comprados por amas de casas. Unos acomodaban los pescados, otros los mariscos, langostinos, yuyo y cangrejos.

Según el catolicismo, carnes rojas, en estos dos días (jueves y hoy, viernes santo); no se pueden consumir y la gente empieza a comprar pescados y otros productos marinos para poder realizar diferentes platillos, cómo sudado de pescado, parihuela,ceviche,entre otros.

Venta de pescado por Semana Santa.

Dicho mercado mayorista abastece a casi todos los centros de abastos del distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote ,incluso a otros centros poblados.



En un recorrido que hizo el equipo de Exitosa Chimbote, se constató que el kilo de bonito se encuentra a S/6 o S/ 8 soles y la caballa q/está a 5 soles.

Por ejemplo, la gran demanda del público ha hecho que el lenguado se venda entre S/ 25 a 30 soles el kilo y las maruchas a 4 soles.

El kilo de anchoveta está a S/ 5, la voladora a 28 soles, cuando antes oscilaba entre 12 a 15 soles y el kilo de langostino está a 32 soles.

David Casana, un vendedor de especies marinas, que trabaja ya 20 años en este rubro, manifestó que a pesar que en estos días se han vendido los productos, a diferencia del año pasado, bajó en un 40%.

" Yo tengo 20 años trabajando en el mercado La Perla y estos días he traído 60 cajas de pescados. El año pasado traje 80 cajas y casi al mediodía del viernes santo, se me acabó, ahora estoy esperando a las amas de casas, pues a diferencia del terminal pesquero artesanal de Chimbote, los precios no son tan altos.Por ejemplo, la chita se ofrece entre S/45 soles y el congrio a S/12 soles. Mayormente, el mercado abre desde las 5 de la mañana y en esta área hay 44 puestos", mencionó el vendedor.

El año pasado, más de 2 mil personas llegaban para comprar los pescados y otras especies del mar, se espera que la cifra se incremente en esta época religiosa.