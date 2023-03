Buzón de desagüe colapsa e inunda primer nivel de galería comercial

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El colapso de un buzón de desagüe de la segunda cuadra de la calle Perú, en el Cercado de Arequipa, provocó la inundación del primer nivel de la galería "Mi Perú". Las aguas servidas alcanzaron un metro de altura, dañando mercadería (zapatos, vestidos, maniquíes, ternos, entre otros) y varias máquinas de confección.

El líquido residual del buzón rebasó su capacidad e ingresó a los locales al promediar las 9:00 a.m., media hora antes de que se aperture la atención al público. Fue el personal de Seguridad Ciudadana quien se percató del colapso y avisó a los comerciantes. Cuando estos llegaron, cuatro tiendas se habían inundado, por lo que empezaron a sacar el agua con baldes.

Desde que se conoció el desperfecto, los propietarios intentaron comunicarse con las cuadrillas de emergencia de la empresa prestadora de servicios de agua potable, desagüe y alcantarillado - Sedapar, empero no fue hasta las 13:30 horas que recibieron a una brigada que pudo desatorar el desaguadero. Inclusive, personal del centro de llamadas de la compañía habría coaccionado a los comerciantes con borrar el reporte de la incidencia por las constantes llamadas que realizaron.

La tesorera de la Junta Directiva de "Mi Perú", Yolanda Sandoval, declaró a Exitosa que, tras varias llamadas de auxilio, n grupo de bomberos voluntarios,u ajenos a Sedapar, verificó la situación de las galerías; sin embargo, no pudieron succionar el agua por la falta de logística como motobombas de alta capacidad.

"Hemos llamado a Sedapar un montón de veces, pero no nos contestan. Han venido también los bomberos, pero se han ido porque dicen que para retirar el agua de desagüe se necesita una bomba más grande. Lo peor es que sigue saliendo el agua", contó a Exitosa.

A su turno, la comerciante Beatriz Tito, quien resultó directamente afectada por el colapso del desagüe, sostuvo que las pérdidas económicas ascienden a S/ 5 mil aproximadamente por tienda, esto debido al deterioro de los trajes de etiqueta y demás.

"Se me ha malogrado las camisas, los zapatos, los vestidos de quinceañeras, vestidos de novias, los ternos y una serie de máquinas de zurcido. Porque nosotros no tenemos un depósito para guardar la mercadería, lo metemos dentro de la tienda. Tenemos grandes pérdidas por los materiales y eso Sedapar no nos va devolver", dijo.

Cabe recalcar que la atención al público se restringió a raíz del aniego y de los fétidos olores. Indirectamente, otros ocho negocios se vieron perjudicados. Se estima que cada comerciante haya dejado de percibir alrededor de S/ 2 mil.

Sedapar responde

Tras el colapso del buzón de desagüe, el jefe del Departamento de Recolección de la empresa Sedapar, ingeniero Cayo Marroquín Chalco, respondió que la demora de las cuadrillas para atender la emergencia obedece al sistema de gestión operacional que registró el reporte a las 12:20 horas.

Con respecto a la denuncia de coacción que habrían realizado los trabajadores del centro de llamadas, Cayo Marroquín dijo que se abrirán una investigación, verificando las llamadas grabadas, a fin de determinar si existieron responsabilidades.