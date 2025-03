Chancay: Menor fallece en extrañas circunstancias dentro de bus que viajaba a Lima ¿Qué pasó?

Un trágico e inesperado suceso se registró al interior de un bus interprovincial que viajaba hacia Lima. Y es que un menor de cinco años falleció en extrañas circunstancias tras partir en dicha unidad desde Trujillo.

El corresponsal de Exitosa en Chancay informó que esta inesperada y terrible situación se produjo al interior del bus interprovincial 'Entranfesa', que cubría la ruta Trujillo-Lima, alrededor de las cinco de la mañana.

Sin embargo, la madre del menor, identificada como Carla Castillo Corcuera, explicó que su pequeño hijo, quien era paciente oncológico en el hospital Almenara debido al tumor que presentaba en sus testículos, ya venía, desde la ciudad norteña, con un ligero malestar por la fiebre en su organismo.

Es así que al promediar las cinco de la mañana, la madre de familia notó que el menor no reaccionaba y la alta temperatura que tenía desapareció completamente. Al trasladarlo de emergencia al Hospital Hidalgo de Atoche en Chancay, los médicos de turno le confirmaron que ya había fallecido.

"Mi hijito tenía un tumor, cáncer a los testículos, llevaba tratamiento en el hospital Almenara, lo he traído de Trujillo para acá. A las 5 de la mañana me doy cuenta que mi hijito no reaccionaba, que estaba frío, y (en el hospital de Chancay) me han dicho que estaba muerto", indicó en un primer momento.