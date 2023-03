Chofer de camioneta atropella y mata a bebé de 2 años

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un conductor de una camioneta atropelló y mató a una bebé de 2 añitos de edad, cuando cruzaba la calle, el hecho ocurrió en el caserío de Chochoconda, ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

Según testigos, indican que la menor se encontraba acompañando a su mamá en una reunión entre los pobladores y algunas autoridades locales y en un descuido, la menor habría salido del local y al cruzar la calle, el conductor de una camioneta no se dio cuenta de la presencia de la menor y la pasó por encima, ocasionando su muerte prácticamente de manera instantánea.

Tras lo sucedido la madre y demás pobladores salieron a ver lo que había ocurrido, pero prácticamente no pudieron hacer nada para evitar el trágico momento, los pobladores y la madre protagonizaron escenas de dolor.

La madre de la menor, totalmente resquebrajada y entre lágrimas údo obtener información de como fue el fatal accidente.

"Primero la camioneta la empujó para adelante y luego le dije para, para y no me ha hecho caso, mi hija estaba viva y cuando retrocedió, ahí la agarró y le quitó la vida, mi hija no, mi hija no" exclamó la madre que se encontraba con el cadáver de su pequeña entre sus brazos.

Algunos testigos indican que el conductor de la camioneta venía un poco distraído y por ello no vio cuando la menor se cruzó en su camino.

En ese sentido el tío de la menor también llegó hasta la zona y les pidió a las autoridades que se haga justicia, además exigió que caiga todo el peso de la ley al conductor de la camioneta, tras la muerte de su sobrina, pues según indica que el chofer no habría contado con todos sus documentos a la hora del accidente.

Cabe mencionar que hasta la zona llegaron el fiscal de turno del distrito de Huamachuco, integrantes del cuerpo de serenazgo municipal y efectivos policiales quienes trasladaron al chofer de la camioneta hasta la dependencia policial de Huamachuco para realizarle las diligencias correspondientes.

Finalmente, algunos testigos indicaron que el padre de la menor fallecida trabajaría en una minera informal en el distrito de Quiruvilca, por ello no se encontraba durante el accidente, indicaron que los familiares intentaban comunicarse con el padre, sin embargo, hasta el cierre de la nota no podían comunicarse, debido a que se encontraba en horario laboral y los problemas con la cobertura en la zona dificultaban la comunicación.

