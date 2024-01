Cusco: Congresista Luis Aragón asegura haber entregado su bono a instituciones educativas de bajos recursos

El congresista Luis Ángel Aragón aseguró que el bono recibido en diciembre del 2023 fue destinado a la compra de artículos educativos para posteriormente donarlos a las instituciones educativas de bajos recursos en la región del Cusco.

En medio de la ceremonia por la apertura del Año Judicial 2024 en Cusco, el parlamentario declaró ante los medios de comunicación que durante todo el 2023, a él y a sus demás colegas congresistas se les asignó importantes bonos, siendo uno de ellos el de S/ 10,000.

Ante ello, reveló que con el dinero recibido compró diversos materiales educativos, los cuales habrían sido solicitados, en más de una ocasión, por los colegios de dicha región.

Según indicó, la Institución Educativa de Quenco y la Institución Educativa de Patabamba, ambas ubicadas en el distrito de Coya, fueron las que se vieron beneficiadas con la distribución de útiles escolares, los cuales habrían sido comprados con el bono que recibió el parlamentario el año pasado.

Por otro lado, fue consultado respecto al proyecto de ley que presentó anteriormente el congresista Roberto Chiabra, el cual planteaba una reforma constitucional para que el Congreso de la República pueda destituir jueces y fiscales supremos en lugar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Creo que no y eso también lo dije en un medio de comunicación (...) yo creo que esta es una competencia y una potestad que tiene la Junta Nacional de Justicia. En realidad, habría que hacer toda una reforma constitucional pero parece que no es prudente en este momento porque uno de los pilares del Estado Constitucional de Derechos es la separación de poderes", precisó.

En ese sentido, aclaró que la iniciativa no le parece prudente ni adecuado sobre todo en estos momentos.

"Creo que el proyecto de ley del colega (Roberto) Chiabra, no sé cuáles serán los fundamentos, pero me parece que no es lo más prudente, no sería adecuado ni correcto", acotó.