Cusco: Empresa encargada del Inti Raymi dice respetar decisión de no invitar a presidenta Dina Boluarte ni congresistas

En entrevsita con Exitosa, el presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec), Rosendo Baca, aseguró que respetarán la decisión del alcalde de Cusco, Luis Pantoja, de no invitar al Inti Raymi a la mandataria Dina Boluarte ni a los congresistas.

Baca señaló que el Ejecutivo y el Legislativo son los encargados de evaluar su participación dentro de dicha festividad y precisó que no corresponde a Emufec realizar la invitación formal.

Sin embargo, mencionó que de manera personal no concuerda con la postura que ha tomado el alcale de Cusco dado que "existen actos protocolares que se tienen que cumplir".

El representante de Emufec señaló que alrededor de 800 artistas se están preparando desde inicios de junio para poder garantizar la calidad de esta ceremonia.

Asimismo, indicó que las actividades programadas para la celebración del Inti Raymi, buscan la reactivación económica. En esa línea, resaltó el liderazgo que se ha dado desde la Municipalidad Provincial de Cusco y las instituciones público - privadas que han colaborado para garantizar la recuperación.

Baca reportó que hasta el momento el balance de las actividades es positivo porque la población se ha volcado masivamente a cada una de las actividades.

El último jueves, el alcalde de Cusco anunció que no invitará a la presidenta Dina Boluarte y a los congresistas a sumarse a la festividad a fin de evitar cualquier tipo de confrontación entre la ciudadanía y las referidas autoridades.

Agregado a ello, recordó que la población "no los aprecia" y su presencia en la conmemoración al sol sería una "exposición" innecesaria para ellos.

"En estas fiestas importantes de nuestra ciudad no vamos a invitar ni a la mandataria de la nación, ni a ningún parlamentario, porque no queremos manchar nuestra fiesta, no queremos una confrontación, sería a exponerlos también a ellos; porque, lamentablemente no cuentan con el aprecio del pueblo", declaró para nuestro medio.