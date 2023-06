Inti Raymi: Presidenta Dina Boluarte y congresistas no están invitados a celebración, anuncia alcalde de Cusco

En el marco de la mítica celebración del Inti Raymi, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, anunció que no invitaron a la presidenta Dina Boluarte y a los congresistas que representan a dicha región a sumarse a la festividad.

En diálogo con nuestra corresponsal, el burgomaestre puntualizó que esta medida es para evitar cualquier tipo de confrontación entre la ciudadanía y las referidas autoridades.

Agregado a ello, recordó que la población "no los aprecia" y su presencia en la conmemoración al sol sería una "exposición" innecesaria para ellos.

"En estas fiestas importantes de nuestra ciudad no vamos a invitar ni a la mandataria de la nación, ni a ningún parlamentario, porque no queremos manchar nuestra fiesta, no queremos una confrontación, sería a exponerlos también a ellos; porque, lamentablemente no cuentan con el aprecio del pueblo", dijo a Exitosa.