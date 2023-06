Día del Padre: las historias de padres trujillanos que luchan día a día para sacar adelante a su familia

El señor Eddy Paredes Ágreda tiene más de 15 años como lustrador de botas y 30 como zapatero en el pasaje Armas, en exteriores del mercado Central de Trujillo. Él, quien es padre de 6 hijos, uno de ellos fallecido por leucemia, se quiebra al recordar a su familia, sobre todo a sus nietos, que son su orgullo hoy en día.

El padre de familia nos detalla que no solo es zapatero, sino es un emprendedor junto a su esposa, quienes venden desayunos en colegios del distrito de La Esperanza.

Entre lágrimas, el señor Eddy confiesa que la vida para él ha sido dura, pero confía en Dios y que todo esfuerzo será compensado.

"Es dura la lucha, pero todo trae sus frutos. Yo tengo dos nietos que son mi orgullo, porque lo que yo no pude brindar a mis hijos, tal vez lo puedan lograr ellos. Al menos los puedo apoyar, aunque sea con un plato de menú o pasajes. Ellos son mi orgullo, yo los aconsejo bastante, es difícil, sobre todo cuando venimos de un pueblo joven, pero yo les enseño que todos somos iguales, y valemos por la calidad de personas que somos. Son profesionales y ese es el mejor regalo que me pueden dar", confiesa.

El amigo trujillano, un poco abrumado al recordar a su familia, saludó a todos los padres en su día.

"A todos los padres trujillanos como yo, que sigan adelante, decirles que no desmayen, que es dura la lucha, pero todo se puede, quizás de un día para otro, pero con el tiempo, todo se logra. Dios no solo nos castiga, sino nos da un tiempo de sosiego a la larga", exclamó.

Desde hace 40 años, el señor Luciano Guevara recorre las calles del jirón Zepita, en el centro de Trujillo, pues comenta que, junto a madre, desde niño, vendía periódicos.

Hoy, tiene más de tres décadas siendo dueño de su puesto de periódicos en el jirón Pizarro, frente a la plaza de armas de la ciudad.

El padre de familia cuenta a Exitosa que tiene 4 hijos, tres de ellas son mujeres y un varón.

El señor Luciano expresó sus saludos a todos sus colegas que se dedican, a diario, a la venta y distribución de periódicos.

Otro de los padres trabajadores es don Roberto, quien tiene 90 años, es padre de dos hijos y es natural de Otuzco. Él cuenta que sus hijos viven en Trujillo y aprovechó estas fechas para venir a verlos y celebrar el Día del Padre. Sin embargo, el ancianito no dudó en ganarse la vida tocando su flauta y su caja en las calles del centro de Trujillo.

"Yo soy otuzcano, he venido a pasar el día del Padre. He venido a dar unas vueltitas, porque yo vivo en Otuzco. No me gusta estar perezoso, me gusta trabajar. La gente me ayuda para mi comida, mi ropita, para poder vivir", explica.