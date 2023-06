El Niño: alcalde de Piura advierte que al ciudad se inundará si no se consideran acciones para prevenir el impacto

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, advirtió que la ciudad se inundará si no se consideran acciones para prevenir el impacto del fenómeno El Niño, tales como la descolmatación y la defensa ribereña de determinados sectores.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el burgomaestre explicó cuáles podrían ser los estragos que sufra la ciudad con la llegada de dicho fenómeno climático. Al respecto, sostuvo que modificar las consideraciones de descolmatación es de suma urgencia para evitar una tragedia.

"Prácticamente, el centro de la ciudad no está considerado en descolmatación. Las defensas ribereñas del Bajo Piura y Curván no están consideradas. Si eso no se hace, la ciudad se va a inundar", declaró a nuestro medio.