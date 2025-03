Extorsionadores exigen S/20 mil a cirujano que operó gratis a víctima de Real Plaza Trujillo: "No soy un hombre de dinero"

El cirujano traumatólogo Luis Pérez Fernández denunció que está siendo víctima de extorsión tras brindar una operación gratuita a una de las personas heridas en el atentado ocurrido en el centro comercial Real Plaza Trujillo.

En diálogo con Exitosa, el médico reveló que los extorsionadores le exigen S/20 mil y, al negarse, lo han estado hostigando con amenazas directas. Pérez Fernández aseguró que, ante la falta de respuestas efectivas de las autoridades, se vio forzado a llegar a un acuerdo con los delincuentes.

"Fui a sentar la denuncia y me dijeron que cambie de chip, que esa era la solución que me daban y que cambie de número. Anoche me hicieron una videollamada, afuera de mi casa, se grabaron con pistolas. Hemos llegado a una cifra considerable para que me dejen tranquilo", denunció.