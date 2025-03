Pescador se reencuentra con su hermano tras pasar 95 días en altamar: "No quería morir"

15/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este último viernes, 14 de marzo, Máximo Napa Castro, pescador rescatado tras más de 95 días desaparecido en Ecuador, logró reencontrarse con su hermano en la Base Naval de Paita, en Piura. Muy conmovido, relató cómo es que logró sobrevivir: "No quería morir por mi madre".

Pescador cuenta cómo sobrevivió en altamar

Entre lágrimas, Napa Castro agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad para seguir viviendo y reencontrarse con su familia. Y es que, tras desaparecer el pasado 6 de diciembre, luego de zapar con su embarcación desde las costas de Ica para llevar a cabo sus labores diarias, el pescador contó a los medios de comunicación que durante estos 95 días sobrevivió alimentándose de aves, tortugas e incluso cucarachas.

"Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad (...) él ha sido quien me ha dado otra oportunidad, mi Dios lindo. Yo no quería morir, 95 días, he llegado a comer cucarachas, pájaros, tortugas, no quería morir", declaró en un primer momento.

Asimismo, dijo que pensar en su madre y su nieta de dos meses todos los días, lo ayudó a mantenerse fuerte en altamar. Pese a que no tenía agua, el hombre de 46 años se las ingenió para hidratarse con la lluvia que caía de vez en cuando.

"A mi madre, tengo a mi madre viva, yo decía que no quería morir por mi madre. Tengo una nieta que tiene dos meses, me aferre a ellas. Todos los días pensaba en mi madre, no tenía agua, con la lluvia nomás llegue a vivir", agregó.

Es importante mencionar que Napa Castro fue encontrado a la deriva en el mar ecuatoriano, siendo auxiliado y posteriormente llevado al Hospital Las Mercedes en Paita, donde personal médico estuvo a cargo de su monitoreo diario.

Así fue el rescate del pescador Máximo Napa

Tras ser encontrado por un barco pesquero ecuatoriano el 11 de marzo, sus colegas en Ecuador lo han apodado "el náufrago peruano". Su hijo, Eder Napa, reveló que la tripulación que lo rescató le brindó asistencia inmediata y lo trató como si fuera parte de su familia.

"Agradezco a Dios. Me encontró una tripulación hermosa, sensacional. Parecían mi familia. Llegué sin poder caminar", expresó el pescador, quien, además, detalló que durante los más de tres meses en los que estuvo perdido en el mar, sobrevivió sin agua potable, recurriendo a la recolección de agua de lluvias: "Hace 15 días no llovía, 15 días que no tomaba agua ni comía. Estoy tomando suero y comiendo despacio".

De esta manera, se conoció cómo es que el pescador peruano, Máximo Napa Castro, sobrevivió en altamar 95 días tras desaparecer en Ica junto a su embarcación.