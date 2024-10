Gerente general de la EPS Grau ante crisis hídrica en Piura: "Tenemos que rezar para que llueva"

En comunicación con Exitosa, el gerente de la EPS Grau S.A., Marco Vargas Trelles, pidió que los piuranos, en primer lugar, deben rezar para que llueva ante un grave problema de crisis hídrica que se vive en la región.

Durante el diálogo en el programa 'Hablemos Claro', con Nicolás Lúcar, el titular de la EPS Grau se pronunció ante la reciente alerta de que Piura se quedaría sin agua en un mes e informó que desafortunadamente dos plantas de tratamiento de agua potable, de Curumuy y de El Arenal, se encuentran paralizadas.

Asimismo, señaló que el problema se viene presentando desde el día viernes, pero que el día de ayer se agudizó, es decir, hay zonas en el que agua ya no llega y que incluso el apoyo de las cisternas ya no son suficientes para resolver el problema. Por lo cual, recomienda "perforar nuevos pozos y equipar los que ya existen".