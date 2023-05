Hombre reclama atención a su hijo en hospital y trabajadores llaman a la Policía

Grave denuncia. Un padre de familia denunció que, junto a su menor hijo, fueron víctimas de la pésima atención en el hospital Jerusalén, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

En exclusiva para Exitosa, Wilson Montero Lázaro 39 años relató que, cerca de las 9:00 de la noche del último domingo, llegó junto a su hijo de 5 años, por la fiebre alta que lo aquejaba. A pesar de la evidente necesidad de su pequeño por recibir atención, el padre de familia, asegura que, únicamente, recibió pastillas del medicamento Paracetamol y al reclamar airadamente, los trabajadores llamaron a la Policía nacional para que lo detengan.

Cuando el hombre junto a su esposa e hijo de 5 años salía de hospital, lo esperaban tres patrulleros dispuestos a llevarlo detenido, sin embargo, los agentes se conmovieron al ver a su pequeño hijo con fiebre y muy delicado, le recomendaron y orientaron que vaya a otro hospital.

"Mi niño, los primeros dos días con fiebre de 40 y el segundo día convulsionaba. Nos dieron puro Paracetamol y porque yo reclamé, me enfrenté con el médico y llamaron a la Policía. Vinieron tres camionetas de la Policía, me intervinieron y a mi señora la sacaron del hospital", contó.

"Al llegar, los policías vieron a mi hijo y me dijeron que en este hospital lo van a dejar morir a mi hijo. Lo tuve que llevar a otro lado. Tuve que llevar a mi hijo a la posta. Allí le recetaron Amoxicilina, Paracetamol e Ibuprofeno y mi hijo ya se está recuperando", dijo.

El hombre reveló que, durante la discusión, se dirigió al doctor del hospital y le advirtió que no abuse con la gente humilde que no tiene dinero para comprar medicinas.

"Le dije que se debe recetar la medicina que hay en el hospital, si no, ¿cómo lo vamos a comprar? A mí me recetaron una medicina que costaba casi 35 soles, pero en ese momento yo no contaba con el dinero. Yo reclamé por Amoxicilina porque esa medicina es para la infección", agregó.