Huacho: ¡Indignante! Mujer da a luz en la puerta del hospital EsSalud Gustavo Lanatta Luján

Un indignante suceso conmocionó la ciudad de Huacho, donde una mujer dio a luz en la puerta del hospital EsSalud Gustavo Lanatta Luján. El recién nacido fue socorrido por los transeúntes que observaron el hecho.

Según reportes de testigos, la madre de familia se acercó al establecimiento de salud a las 10 de la noche, bajando de una mototaxi totalmente desesperada, y reportando fuertes dolores de vientre.

La mujer se habría acercado a la puerta del recinto, solicitándole a los agentes de seguridad del mismo que la ayudaran. Rápidamente, los hombres buscaron una camilla, la cual nunca llegó.

A medida que seguían pasando los minutos, la mujer comenzó a desmayarse por los dolores. Esto llamó la atención de los transeúntes, quienes terminaron socorriéndola. Sorprendentemente para ellos, la madre de familia terminó dando a luz en plena calle.

En medio del tumulto en los exteriores del hospital, los presentes terminaron despojándose de sus abrigos para arropar y colocar a buen recaudo al bebé. Exitosa pudo conversar con una de las vecinas de la zona, que se mostró muy sorprendida por el incidente.

"El bebé ya había nacido, e intenté sujetarlo con las manos, pero no dejaba de resbalarse. Como no quería que se me cayera al suelo, le pedí a un joven que me prestara su abrigo", señaló.