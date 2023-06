Huacho: Persona con discapacidad sufre discriminación dentro de su propio local

Miguel Ángel Román más Micky Thop, una persona con discapacidad o como él lo llama diversidad funcional, ha sabido salir adelante y además apoyar a otras personas en las mismas condiciones; sin embargo, fue víctima de discriminación dentro de su propio local, ubicado en Huacho.

Figura reconocida internacionalmente por motivar a otros a salir adelante y además, abogado.

Sin embargo, no imaginó que su tranquilidad sería interrumpida por las propias autoridades huaralinas, sobre todo por una persona

dedicada al rubro de decoración como Miguel Martínez, quien ha sido denunciado por muchas personas del lugar por el delito de estafa, al no cumplir con su trabajo.

Al ver que el Martínez no le devolvía el dinero, Micky Thop decidió retener unos bienes que estaban en su local hasta que se él le reembolse; sin embargo, el 29 de mayo, el decorador, una mujer y el suboficial PNP, Jair Jorge Vargas Carhuanina, ingresaron a su barbería casi a la fuerza y sin ninguna orden judicial.

Según declaraciones de Micky Thop, el suboficial PNP lo maltrató y alzó la voz en todo momento dentro de su propio establecimiento.

''El 29 de mayo, yo me comunico con el señor Miguel Martínez, quien me había estafado a raíz de un evento que se tendría que haber realizado. El Señor me señala que me iba a devolver el dinero que yo le había pagado y yo fui muy claro, le dije perfecto me devuelves el dinero y yo te voy a devolver tus cosas porque había ejercido mi derecho a retención'', explicó Miguel Ángel Román a nuestro medio.