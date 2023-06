Huacho: ANP exige justicia para el periodista Pedro Yauri

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, ha rememorado el caso del secuestro y desaparición de Pedro Yauri, y señaló, que hasta que no se encuentren sus restos, no se hará justicia.

"No encontramos sus restos y no podemos decir que haya justicia en el caso Yauri hasta que no lo encontremos porque los integrantes del Grupo Colina que fueron responsables de la desaparición forzada y del asesinato de nuestro compañero están sentenciados por esto. Pero esa sentencia no hace justicia porque hasta que no encontremos su restos no podemos decir que la hemos logrado al 100%", declaró.