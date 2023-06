Pamela Cabanillas: Fiscalía informó que la joven acusada de estafa llega hoy al Perú

Pamela Cabanilla está cerca de llegar al Perú. La Fiscalía de la Nación informó esta mañana que la acusada de estafa arribará a territorio nacional hoy jueves 22 de junio. La joven peruana ha salido de España tras ser señalada como líder de la organización criminal 'Los QR de la estafa'.

El hecho fue anunciado a las 11:18 a.m. mediante las redes sociales de la institución, donde el Ministerio Público indicó desde su cuenta de Twitter que la extradición de la acusada dio inicio en el país europeo.

En esa misma línea, la Fiscalía de la Nación detalló que Pamela Cabanillas será procesada tras su llegada a nuestro país. Según específico la institución, entre las acusaciones en contra de la joven peruana se encuentran la presunta comisión de los delitos de estafa y suplantación de identidad agravada.

Como se recuerda, el caso de Pamela Cabanillas se hizo público tras remecer el mundo de la venta de entradas para conciertos tras estafar a los fanáticos de cantantes como Daddy Yankee, Morat y Bad Bunny con boletos falsos.

Estos hechos ocurrieron en 2022 y las autoridades esperan continuar con las diligencias del caso. Mientras, la acusada se ha manifestado por sus redes sociales, donde ha revelado que se encuentra en periodo de gestación mediante su historia de Instagram.

"Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de cuatro meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico", indicó.