Incendios en Incahuasi: Solicitan declaratoria de emergencia ante siniestro que ha dejado un fallecido

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Incahuasi, Jesús Vilcabana, solicitó declarar en emergencia a este distrito de la región Lambayeque por los incendios forestales registrados en las últimas semanas.

En entrevista con Katyusca Torres-Aybar en 'Exitosa Te Escucha', el burgomaestre indicó que ha aparecido un nuevo siniestro que está afectando al centro poblado de Uyurpampa y llamó a las autoridades para que puedan apoyarlos.

Asimismo, Jesús Vilcabana informó que están evacuando vacunos e equinos por los incendios e hizo un llamado al Centro de Operaciones de Emergencias Regionales (COER), al gobernador regional y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"La población, tras la muerte de una señora en el otro incendio, ya no quieren acercarse (...) En estos momentos estamos evacuando ganados vacunos e equinos. De esa manera, no puedan ser incendiados. No podemos todavía estimar las áreas que están incendiadas (...) Hago el llamado al COER, al gobernador regional, a la PCM. Necesitamos urgente que se declare en situación de emergencia al distrito de Incahuasi porque se está perdiendo bastante a nivel deforestación", agregó.