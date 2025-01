¡Indignante! Policías intervienen a periodista de Exitosa por grabar en vía pública en Chiclayo: "No entiendo la razón"

En Chiclayo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Fátima Constantino, periodista de Exitosa, cuando realizaba su labor periodística y grababa la vía pública.

En conversación con Katyusca Torres Aybar durante el programa 'Exitosa Te Escucha', nuestra corresponsal en Chiclayo, Fátima Constantino, brindó detalles de la intervención policial que sufrió, mientras se encontraba realizando una comisión en la intersección de las avenidas José Balta y Augusto B. Leguía en Chiclayo.

"Es una situación bastante extraña (...) yo me encontraba en la intersección de dos avenidas (...) de Chiclayo, caracterizadas por un alto tráfico hasta determinadas horas de la mañana (...) yo me encontraba grabando para el tema del tráfico. Habían efectivos policiales, dos señoritas de tránsito, cuando cruce al otro lado de la avenida, una de ellas se me acercó (...) y me dijo que en mi transmisión yo afirme que 'ellos no pueden hacer bien su trabajo'", narró en un primer momento.