"No sabes con quién estás": Mujer denuncia amenazas tras acusar a Torres Saravia de abuso sexual

La mujer que denunció haber sido víctima de violación por el exjefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, declaró frente a la Comisión de Fiscalización del Legislativo, donde relató todo lo concerniente a la agresión que sufrió. Asimismo, denunció estar siendo víctima de amenazas.

Con la voz entrecortada por momentos y visiblemente afectada por el relato, la presunta víctima de violación por Torres Saravia narró que se encontraba trabajando con el acusado, quien aprovechó una situación laboral en la que se encontraban en un hotel para perpetrar su delito.

Ante esta situación, Navarro dijo estar recibiendo amenazas que, con intimidaciones, darían a entender un riesgo en su vida. Ya cuatro personas le habrían advertido que se estaría metiendo con gente realmente peligrosa.

"Hay personas que se me han acercado, me dicen 'No sabes con quién estás'. Que me digan eso da temor. Tú estás con los grandes, me dicen, te van a hacer daño. (...) Me dicen que no debería estar andando sola. Me dicen que es peligroso que tú estés así", detalló.