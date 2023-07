Iquitos: Moradores de caserío 'Nueva Vida' exigen construcción de carretera carrozable

Los moradores de la comunidad 'Nueva Vida', ubicada a la altura del kilómetro 44 de la carretera Iquitos - Nauta, protestan por la falta de construcción de una carretera carrozable que les dé acceso a su comunidad.

Un vecino de la zona mostró su indignación con las autoridades, ya que en reiteradas oportunidades les informaron que se aperturaría la vía e, inclusive, señaló que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aseguró que se enviaría maquinaria para los trabajos.

Asimismo, indicó que los propios moradores son quienes se encargan de mantener la ruta despejada de la maleza que crece constantemente en la zona, ya que la falta de una carretera dificulta el transporte y comercialización de los productos agrícolas.

En esa misma línea, el hombre informó que los tractores necesitarían un total de 700 galones de petróleo para poder realizar los trabajos en la apertura de seis kilómetros.

"A nosotros no nos han avisado si van a dar otros tractores o de repente están viendo otra forma de como apoyar, no sabemos. De aquí está calculado para gastar con esta apertura en seis kilómetros, dice 700 galones de petróleo, pero ellos se han comprometido a dar 450 galones", mencionó.

Desde hace varios meses, llegaron hasta la Municipalidad de San Juan, pero no fueron escuchados. Además, buscaron ayuda a través de algunos congresistas, pero tampoco tuvieron respuestas favorables.

Los habitantes 'Nueva Vida' deben caminar diariamente por una pequeña trocha en condiciones precarias, donde existen riesgos como ser mordidos por serpientes durante este trayecto.

"Yo soy sentí como un palo que me golpea aquí en mi tobillo. Me volteo y veo a la serpiente cruzada en el camino. Yo no estoy sintiendo nada, pues solo sentí como un adormecimiento en esta parte", narró un poblador.